Cinquant’anni fa il matrimonio fra Al Bano e Romina, il più mediatico d’Italia

Tutti scommettevano sulla data fatidica, di sicuro avrebbero festeggiato assieme i loro cinquant’anni d’amore intenso e tempestoso. Il 26 luglio 1970 nel luogo in cui si sposarono, Cellino San Marco. Invece Romina, già provata per la morte della sorella Taryn, appena terminata la quarantena è fuggita in Croazia dalla figlia Cristel mentre Al Bano continua a farsi fotografare abbracciato a Loredana Lecciso. L’ultima (momentanea) puntata del fotoromanzo nazionale ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca.

Il forzato isolamento a tre nella tenuta di famiglia lasciava sperare in una svolta, registrando immagini bucoliche tra fieno e vigneti e dichiarazioni accomodanti di lei («sono tornata nella terra che mi ha accolto tanti anni fa»). Ma Al Bano, sorvegliato a vista, spegneva le fiamme dichiarando che con Romina «ha sempre mantenuto le distanze» e confermando: «sono tornato con Loredana». Per non darle un dispiacere, aveva rifiutato pubblicamente, ospite di Mara Venier a «Domenica in» nel maggio scorso, di ascoltare la poesia che Romina gli aveva scritto per i suoi 77 anni.

Nessuna strategia di comunicazione è riuscita ad essere tanto geniale, creativa ed invasiva come lo spontaneo e casalingo reality show sbocciato un’Italia fa. E che da una vita ci accompagna in una infinita saga familiare a puntate partita su un fondale rosa confetto, sfociata «nell’azzurro intenso e nel cielo più immenso», precipitata nel buio nero di un incubo e ripartita con un verde speranza che oggi si tinge di tutte le sfumature del tramonto.

Al Bano e Romina. Da sempre. Una sigla, un marchio, un logo, una griffe, un topos, un esaltante esempio di feuilleton all’italiana. La storia di Cenerentola al rovescio. Lui figlio di contadini pugliesi, lei di due star hollywoodiane. Un amore giovanissimo e contrastato. Lei, viso d’angelo uguale a quello di papà Tyrone Power, si converte alla vita dei campi. Lui, carino allora con quegli occhialini da prof e la voce acuta e potente, ha una personalità terrigna e quadrata che su di lei, sedicenne, lascerà un imprinting indelebile. Assieme fanno faville. Quando cantano e quando fanno figli, quando appaiono in tv e quando recitano maluccio in musicarelli improbabili che fanno cassetta. È la coppia irresistibile che sale sempre più in alto, trasformandosi in vera e propria icona pop dello star system.

Per i russi sono gli «italianzy» per eccellenza, assieme a Toto Cutugno e ai Ricchi e Poveri. Per gli accigliati critici musicali sono cantanti alquanto demodé. Per i fans oggetti di adorazione. Per gli appassionati di gossip protagonisti perfetti di quella fiction aggrovigliata che è la loro vita.

La faglia trascorrente, lo spartiacque, la cicatrice non rimarginabile di questa longeva storia d’amore è la misteriosa scomparsa della primogenita Ylenia, a New Orleans il giorno di Capodanno del ’94. Di lei non si saprà più nulla. Dichiarata ufficialmente morta, Ylenia è il nucleo centrale della crisi di una coppia ritenuta fino ad allora inossidabile. Romina e Al Bano per la prima volta finiscono per vivere in due mondi diversi. La separazione è inevitabile. E il trauma talmente profondo che ad ogni occasione sembra rinnovarsi, complici giornali tv e social, ma anche gli stessi familiari, impegnati in una sorta di competizione personale. Yari, assurto alla cronaca per la relazione con Naike Rivelli, l’eccentrica figlia di Ornella Muti, ultimamente si è fatto intervistare a Real Time per dichiarare che Ylenia è viva, l’ha incontrata a Santo Domingo dove vive sotto altro nome e non vuole ricomparire per non essere massacrata dai media. All’esplosiva dichiarazione non sembra aver dato credito quasi nessuno. Quanto alle altre due sorelle, Romina si è limitata di recente a dedicarle un ricordo in occasione del suo compleanno, Cristel invece sembra abbastanza lontana dopo il matrimonio con il cileno-croato Davor Luksic e la nascita di due bambini. E proprio qui, ancora, si toccano le distanze siderali tra i due ex. Romina si mostra ancora attaccata alla flebile speranza di rivedere viva la figlia, Al Bano da anni ha chiuso il discorso e non vuole sentirne parlare più.

Insomma, facciamocene una ragione. Almeno fino alla prossima puntata. Le tournée all’estero, i baci strappati sul palcoscenico, le frecciatine reciproche non celavano un ritorno di fiamma, ma solo un accordo professionale. L’impressione dall’esterno è che Romina per diritto di prelazione si aspettasse qualcosa di più, e che invece Al Bano abbia voluto deliberatamente rimarcare le distanze. «Io Romina non l’avrei mai lasciata» ha ripetuto di recente. Ma quel che è stato è stato. «Mi sono rifatto una vita e ne avevo diritto. Quando mi esibisco con Romina sul palco mi trovo molto bene con lei. Ma nel privato, da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra». Oggi vuole godersi in santa pace Loredana, i due figli avuti da lei e la splendida tenuta di Cellino San Marco, paese sconosciuto ai più che proprio lui ha portato agli onori delle cronache con il suo successo. Ai tempi in cui la Puglia non era trendy, la taranta la ballavano i contadini locali, i vip non compravano i trulli e nelle masserie non si celebravano i matrimoni bollywoodiani. Santa Di Salvo , Il Mattino