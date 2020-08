Cilento in fiamme, ancora un incendio boschivo: paura tra San Mauro e Perdifumo

Un vasto incendio si è sviluppato, quasi certamente per matrice dolosa, nella tarda serata di ieri nel Cilento. Ad essere preso di mira dalle fiamme e a springionare nubi di fumo – come riporta il sito web infocilento.it – è stato il versante del Monte Stella che affaccia su San Mauro Cilento, a pochi passi da Perdifumo e Serramezzana. Ad alimentare il vento è stato anche il forte vento che spirava in zona. Bruciati diversi ettari di macchia mediterranea. Al lavoro per domare le fiamme squadre antincendio e vigili del fuoco.