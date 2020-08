Cilento. Caos nei locali e in spiaggia, sanzioni anti covid a ferragosto Carmela Santi su Il Mattino

Spiagge saccheggiate per i falò, assembramenti di giovani in lidi e discoteche, liti fra turisti e vicini di casa culminate anche con una fucilata. Un ferragosto bollente lungo la costiera Cilentana. L’emergenza covid non ha frenato l’entusiasmo e la voglia di divertimento soprattutto dei più giovani. La movida cilentana non si è risparmiata. Musica ed aperitivi non stop nei tanti locali lungo la costa. Da Pisciotta a Marina di Camerota la sera di ferragosto ha proposto appuntamenti in discoteca e in lidi con ospiti e attrazioni che hanno richiamato migliaia di ragazzi. Le foto e i video postati sui social hanno indignato l’opinione pubblica per «un fenomeno di massa senza controlli e senza scrupoli». Hanno fatto discutere nei giorni scorsi le immagini del Ciclope Beach a Marina di Camerota. Tra le polemiche è arrivata la decisione della proprietà di sospendere gli aperitivi che erano motivo di richiamo di molti ragazzi. Il rischio assembramenti nella movida cilentana non è stato risolto. A ferragosto molti lidi e locali sono stati affollati anche a Marina di Camerota e nella c vicina Pisciotta. I controlli? Il buon senso? Nel golfo di Policastro i carabinieri per violazione alle norme anti Covid, hanno disposto la chiusura per 5 giorni di una nota discoteca di Policastro, all’interno della quale, al momento del controllo vi erano circa 500 giovani e altri 200 all’esterno in fila in attesa di entrare. All’interno l’80% degli avventori era privo di mascherina con l’inevitabile mancanza del distanziamento sociale.

AL MARE

Sulle spiagge altra storia di inciviltà. Passerella utilizzata come legna per il falò, immondizia ovunque, feci e una puzza tremenda di urina. Questa è la situazione sulla spiaggia di Lentiscelle a Marina di Camerota, dopo la notte di Ferragosto. Stesso scenario anche nel comune di San Mauro Cilento. «Sulla spiaggia sotto casa – denuncia Alessia Paravia – abbiamo trovato di tutto vomito, bottiglie rotte, spazzatura di ogni tipo, sedie rotte, sigarette, bottiglie di alcol puro. Ci hanno distrutto piante del nostro giardino bruciandole per il falò. Inoltre,ci hanno deliziato con fuochi d artificio vietati durati più di 10 minuti ed hanno invaso anche il recinto delle tartarughe caretta caretta predisposto da Legambiente». Tutto questo nonostante ben due ordinanze emesse dal comune di Pollica e da quello di San Mauro dove si prevedeva la chiusura dei locali e attivita commerciali dalle 2 alle 5 del mattino e divieto di mettere in atto comportamento di schiamazzone rumori molesti. Nel ferragosto cilentano anche gli adulti hanno fatto la loro parte. Sulle spiagge le amministrazioni comunali con gli agenti di polizia sono stati impegnati a combattere gli ombrelloni selvaggi. Ad Ascea a seguito di una lite con un vicino, perché il cane abbiava, un 86enne ha ferito con un fucile un altro anziano. Per il primo sono scattati i domiciliari. A Vallo una decina di zingari litigano dinanzi alla caserma dei carabinieri. Subito bloccati dai militari. Lite fra turisti finite a botte anche a Santa Maria di Castellabate sul porticciolo Le Gatte.