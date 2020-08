Chiara Ferragni rinuncia a Capri: “Back to Milan”, l’annuncio sui social

Non sarebbe stata la prima volta di Chiara Ferragni a Capri, e nemmeno l’ultima, ma l’influencer più famosa d’Italia ha deciso di annullare tutto così: “No Capri, back to Milan. I’ll explain better tomorrow”. L’imprenditrice annulla la sua tappa all’Isola Azzurra, per motivi che spiegherà lei stessa domani (dunque oggi, ndr), come ha annunciato.

Si ipotizzano cause legate all’emergenza sanitaria in Italia, poiché la Ferragni rientrava dalla Sardegna dopo una vacanza di un mese con la sua dolce metà Fedez e il piccolo Leo, ma attendiamo che sia lei a giustificare l’annullamento del viaggio.

Capri attendeva Chiara questo weekend alla doppia serata del luxury brand fiorentino “Luisa Via Roma” , dove avrebbe fatto da testimonial. Un evento in due tappe, una ai Giardini di Augusto per la presentazione del libro sulla storia della maison, l’altra alla Certosa di San Gacomo con una cena benefica e un’asta di solidarietà a favore dell’Unicef.