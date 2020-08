Chef Cannavacciuolo ospite di Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia

Antonino Cannavacciuolo torna nella sua terra, Vico Equense, per vivere Ferragosto con i propri fratelli e godersi momenti di relax in famiglia. Lo chef più amato d’Italia dalla vicina Penisola Sorrentina, ha approfittato per fare una visita a sorpresa nella vicina Castellamare di Stabia. Cannavacciuolo ha fatto tappa a Piazzetta Milù, gustando le creazioni culinarie di Maicol Izzo, minzù emergente del panorama campano. Stella Michelin, Maicol Izzo dopo il ritorno dall’estero sembra proseguire il suo percorso creativo in casa, portando innovazione nella cucina mediterranea, ispirata al suo bagaglio costruito nel corso degli anni. Vico Equense, la Catalogna e la Costa Azzurra, rappresenta il corso professionale dello stabiese prima di atterrare a Schito nella sua terra d’origine. Cannavacciuolo ha quindi percorso il viaggio intorno alla cucina del giovane chef stabiese, accompagnato dal fratello Emanuele Izzo riconosciuto per la sua sapienza nei vini e da Valerio in sala. Foto di gruppo in ricordo della visita a Castellammare della star della cucina.