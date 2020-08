Cetara / Vietri sul mare. Arrestato operatore ecologico ai domiciliari, beccato in pizzeria . Ssottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di minaccia a pubblico ufficiale, lesioni e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, poi ritenuto socialmente pericoloso l’inasprimento della stessa con i domiciliari (appena lunedì scorso) ed oggi l’arresto in flagranza.

E’ l’iter di un 49enne operatore ecologico vietrese, nato a Cetara ed ammanettato dao Carabinieri perché colto in flagranza di reato per evasione. F.A.R., pregiudicato, è stato individuato all’interno di una pizzeria della cittadina vietrese. Dopo le manette l’uomo è stato trasferito nel carcere di Salerno – Fuorni per la detenzione.