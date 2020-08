CETARA. RIPARTE DALLA TERRAFERMA LA IV EDIZIONE DI TEATRI IN BLU

Da venerdì 28 agosto e per tutti i venerdì di settembre, finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec Spa, si rinnova per il quarto anno la sinergia tra Erre Teatro e l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune Di Cetara per la realizzazione di Teatri in Blu, rassegna pensata da Vincenzo Albano specificatamente per il borgo costiero e per le sue bellezze tanto uniche quanto emozionalmente globali. Cinque gli appuntamenti di teatro e musica

28 AGOSTO c/o Piazzetta Grotta | ore 21

ATIR Teatro Ringhiera E BASTAVA UN’INUTILE CAREZZA A CAPOVOLGERE IL MONDO

RACCONTO ANARCHICO E POETICO DI PIERO CIAMPI

un progetto di Arianna Scommegna e Massimo Luconi

arrangiamento e drammaturgia musicale Giulia Bertasi

con ARIANNA SCOMMEGNA e alla fisarmonica GIULIA BERTASI

regia Massimo Luconi

04 SETTEMBRE c/o Piazzetta Grotta | ore 21

Claudio Morici | ivan talarico FRESCHIBUFFI

E ALTRE TRASMIGRAZIONI DELL’ANIMA

di e con CLAUDIO MORICI e IVAN TALARICO

11 SETTEMBRE c/o Piazzetta Grotta | ore 21

Lorenzo Kruger MUSICHE METROPOLITANE

CONSIDERAZIONI SEMISERIE SULLA SCRITTURA DELLE CANZONI

di e con LORENZO KRUGER

18 SETTEMBRE c/o Piazzetta Grotta | ore 21

We Reading in collaborazione con Garrincha Dischi e Antenna Music Factory LIBERTINI INVISIBILI TONDELLI VS CALVINO

di e con BEBO GUIDETTI | LODO GUENZI (Lo Stato Sociale)

25 SETTEMBRE c/o Piazzetta Grotta | ore 21

Panico Concerti MARIA ANTONIETTA (Maria Antonietta)

PENSIERI, LETTURE, CANZONI

INFO GENERALIIngresso 6 €Prenotazione obbligatoria e biglietti disponibili fino a esaurimento postiPer contatti: 329 4022021 – info@erreteatro.itNel rispetto delle normative anti-Covid si richiede l’uso della mascherina