Cetara. Riceviamo e pubblichiamo: la lotta di un negozio per la riapertura. Nonostante le denunce fatte ai Carabinieri, al Comune ed a tutte le autorità, nessuno ha ancora provveduto a rimuove l’impalcatura presente e che impedisce l’apertura di un negozio di Cetara, in Costiera Amalfitana. E’ la storia assurda che ci viene segnalata dalla stessa interessata, la titolare del negozio, la signora Emanuela Avallone, la quale, proprio a causa dell’impalcatura che le causa non pochi problemi, si trova costretta a non aprire il suo negozio da due giorni.