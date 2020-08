Cetara, la “Giovanna P” approda in Costa d’Amalfi: ecco le prime immagini del catamarano più veloce d’Italia – VIDEO

La “Giovanna P”, il catamarano da pesca più veloce d’Italia, questa mattina è approdato in Costa d’Amalfi. Costruita nei cantieri navali di Viareggio, l’imbarcazione è stata attraccata in questa splendida giornata al porto di Cetara. Dotato della tecnologia più avanzata disponibile e costruito interamente in alluminio, il nuovo peschereccio della famiglia Pappalardo prodotto nel cantiere Mediterranea Ship Yard, ha emozionato con il suo approdo nella rada del paese marinaro.

La nave di proprietà di Salvatore Pappalardo è una tonniera, che prende il nome della nonna della famiglia, appunto “Giovanna”. Lunga 32 metri e 10 di larghezza, il catamarano è dotato di un innovativo sonar, che permette di riferire la percentuale di lunghezza dei pesci, permettendo di selezionare determinate qualità di pesce e lasciando in mare quelli piccoli. Si tratta della decima barca costruita dall’armatore Pappalardo a Viareggio. Dopo il varo avvenuto lo scorso luglio, la famiglia cetarese di pescatori potrà finalmente proseguire quel discorso di razionalizzazione del settore ittico. Sotto il video di Matteo Giordano ImageArt.

Il video della Giovanna P