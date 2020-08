Cava de’ Tirreni. Un nuovo caso di Covid-19 in città, si tratta di un giovane asintomatico. Salgono a 5 i cavesi attualmente positivi

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli rende nota la presenza di un nuovo caso di Covid 19. Si tratta di un giovane, asintomatico, che lavora in una struttura ospedaliera campana. Il protocollo è stato immediatamente attivato ed il giovane è stato posto in isolamento domiciliare. Sale, quindi, a cinque il numero dei cavesi attualmente positivi al Coronavirus e sono circa 70 persone in isolamento in attesa degli esiti dei tamponi.