Cava de’ Tirreni. Si denuda davanti a delle ragazzine: caccia al maniaco. A Cava de’ Tirreni, in via Oreste di Benedetto, a pochi passi dal Convento dei Frati Cappuccini, un uomo ha fermato l’auto ed è sceso, togliendosi i vestiti davanti a due ragazzine di 18 anni. Poi, ha provato a molestarle ma, le due giovani, sono fuggite via impaurite. Adesso è caccia al maniaco: si tratterebbe di un uomo sulla trentina con barca e occhiali scuri. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.