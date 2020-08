Cava de’ Tirreni. Questa mattina il sindaco Vincenzo Servalli ha incontrato il concittadino Enrico Passaro

Questa mattina, il sindaco Vincenzo Servalli, ha ricevuto la visita del concittadino Enrico Passaro, coordinatore del cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Occasione gradita per uno scambio di vedute su temi di interesse nazionale e su quelli locali.

Enrico Passaro svolge il ruolo di assistenza protocollare al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e di organizzazione di eventi nazionali e internazionali che riguardano il Presidente del Consiglio, oltre all’assistenza, coordinamento e consulenza alle altre Amministrazioni pubbliche in materia di cerimoniale.

Autore del libro “Non facciamo cerimonie!”, A spasso nelle vicende del protocollo di Stato, edito da Editoriale Scientifica.

Il Sindaco Servalli ha colto l’occasione per consegnare all’ospite un libro sulla storia di Cava de’ Tirreni, con la preghiera di farlo pervenire al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.