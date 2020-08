Cava de’ Tirreni. Potere al popolo, settimo candidato sindaco con Davide Trezza Ieri ha sciolto le riserve anche il 28enne Davide Trezza, leader cittadino e membro del coordinamento nazionale di Potere al Popolo. A sostenere la sua candidatura a sindaco una lista composta soprattutto da under 30. «Abbiamo deciso di candidarci senza proclami o promesse, offrendo alle persone una visione di città che abbiamo provato a costruire negli anni sperimentando pratiche di mutualismo grazie al contributo di chi ha messo il suo tempo e le sue competenze al servizio della collettività ha spiegato Davide Trezza- Crediamo fermamente in una politica che apra uno spazio pronto ad accogliere le idee e il protagonismo dei giovani che vivono la città affinché non siano costretti ad abbandonarla per assenza di prospettive. Vogliamo essere la discontinuità in uno scenario elettorale piatto, fatto di carrierismi e interessi economici, e vogliamo portare dentro le istituzioni le istanze che abbiamo provato a raccogliere dal basso ed essere il megafono di una voce che porti dentro il palazzo di città le esigenze dei più parlando di uno sviluppo di Cava che guardi al bene comune». Alla già nutrita schiera di coloro che hanno ufficializzato la candidatura a sindaco, nei prossimi giorni potrebbe aggiungersi un altro nome.

Infatti, la lista civica Amiamo Cava ancora deve sciogliere le riserve e sarebbe tentata di correre da sola. Al momento, Davide Trezza è il settimo candidato a sindaco e si aggiunge al primo cittadino uscente del centrosinistra Vincenzo Servalli, Marcello Murolo della coalizione di centro destra, Giuseppe Benevento del Movimento 5 Stelle, ed i civici Enrico Bastolla, Umberto Ferrigno e Luigi Petrone.