Cava de’ Tirreni, paura per fuga di gas: intervento Vigili del Fuoco

Paura, ieri mattina, in via Edoardo De Filippis, alla frazione Pregiato per una perdita di gas segnalata da alcuni cittadini della zona. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che, individuata la perdita, sono riusciti a risolvere il problema prima che la situazione potesse degenerare, mettendo a rischio l’incolumità di chi vive in zona. Giuseppe Ferrara ricostruisce la vicenda per il quotidiano Il Mattino.