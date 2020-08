Cava de’ Tirreni. Nuovo caso positivo: si tratta di una giovanissima asintomatica di ritorno dalla Grecia. A darne la conferma è stato il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli tramite il suo profilo Facebook:

Confermo la notizia circolata nelle scorse ore di un caso positivo al Covid 19 nella nostra città.

Si tratta di una giovanissima, asintomatica di ritorno da un viaggio in Grecia. Nelle ultime ore sono 23 le persone rientrate dall’estero e, sulla base della recente ordinanza regionale, poste in isolamento per 14 giorni.

A questo proposito ricordo l’ obbligo per tutti coloro che rientrano da viaggi all’estero di comunicare alla Asl il loro rientro per il protocollo di rito.

L’azione di monitoraggio dell’Asl si sta effettuando anche su alcuni nostri concittadini che hanno avuto contatti con il focolaio di Sant’Antonio Abate. Mi auguro che in tutti noi, specie nei più giovani, prevalga il senso di responsabilità e la massima.