Cava de’ Tirreni. Monetta molla Servalli e corre in solitaria. Potrebbe lievitare ulteriormente il numero dei candidati alla carica di primo cittadino in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre, quando i cavesi saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco che dovrà guidare la città per il prossimo quinquennio e rinnovare il consiglio comunale. Alla già nutrita schiera di coloro che hanno ufficializzato la candidatura a sindaco, nei prossimi giorni potrebbe aggiungersi un nome nuovo. Si tratta di Matteo Monetta, consigliere comunale uscente, che dovrebbe guidare la lista civica «Amiamo Cava». A quanto pare Monetta, che già nel 2010 si è candidato a sindaco erigendosi a paladino contro gli abbattimenti dei cosiddetti abusi di necessità, avrebbe deciso di correre da solo in seguito alle divergenze che si sarebbero registrate con il sindaco Servalli. Fino a qualche mese fa sembrava scontato l’appoggio di Monetta al sindaco uscente, ma nelle ultime settimane le cose sono cambiate. Nel frattempo, con l’abbassarsi delle probabilità di una convergenza sul progetto politico della compagine che sostiene il sindaco Vincenzo Servalli, si attende l’annuncio ufficiale di Potere al Popolo relativo alla candidatura a sindaco del suo leader cittadino Davide Trezza.

GLI OUTSIDER Al momento, coloro che hanno pubblicamente annunciato la discesa in campo per conquistare la fascia tricolore e avviato già da settimane la campagna elettorale, sono sei. In prima linea c’è ovviamente il sindaco uscente, Vincenzo Servalli, che punta al bis. Con lui ci saranno sei liste: Pd, Psi e le civiche «Insieme per Servalli Sindaco», «Unione Popolare», «Cava Avanti», e «Cava ci appartiene». Il centrodestra (Lega, FI, FdI, Udc e il movimento civico «Siamo Cavesi») invece punta tutto su Marcello Murolo per riprendersi il timone della città. Murolo ha già cominciato il tour elettorale nelle frazioni. In corsa per la carica di sindaco ci sono anche Enrico Bastolla (sostenuto da «Liberi di» e «Cava per Cava»), Giuseppe Benevento del Movimento Cinque Stelle, che si prepara ad inaugurare venerdì prossimo il suo spazio elettorale in Corso Umberto I. Sabato in piazza Duomo, invece, Umberto Ferrigno presenterà ufficialmente alla città la lista «Identità e Tradizione» che sosterrà la sua candidatura a sindaco. Pronto alla tornata elettorale anche Luigi Petrone, il quale nelle scorse ore ha firmato il modulo di accettazione della candidatura. L’ex priore del convento di San Francesco e Sant’Antonio che godrà dell’appoggio di almeno tre liste civiche.

