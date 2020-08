Cava de’ Tirreni. Il Comitato Paraolimpico conferisce alla Società “La Rondine” la Stella di Bronzo al Merito Sportivo

Cava de’ Tirreni. Il Comitato Italiano Paraolimpico ha conferito alla Società Sportiva “La Rondine”, la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2019, in riconoscimento di tanti anni di attività.

Un traguardo prestigioso per la pluripremiata associazione cavese, nata nel 1998 con l’obiettivo di utilizzare la pratica sportiva come strumento pedagogico, educativo e fisioterapico con persone diversamente abili sia dal punto di vista fisico che mentale e sensoriale.

Il sindaco Vincenzo Servalli si dichiara particolarmente contento e si congratulo vivamente con la Rondine per questo riconoscimento, frutto di un impegno d’amore verso le persone con disabilità e di una passione così forte che ha portato i propri atleti ad affermarsi nello sport in campo nazionale. Un gruppo di persone eccezionale a cui il primo cittadino rivolge il proprio ringraziamento e quello di tutta l’amministrazione.