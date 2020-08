Cava de’ Tirreni. Elevate diverse multe per accensione sterpaglie e conferimento rifiuti

Il sindaco xi Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che: “Continua l’attività di contrasto all’accensione di sterpaglie e all’errato conferimento dei rifiuti. La Polizia municipale ha sanzionato, nelle scorse ore, quattro persone, per l’accensione di sterpaglie e per il fumo molesto sprigionato che ha creato non poco disagio ai residenti. Gli agenti della Polizia municipale sono intervenuti in alcuni fondi agricoli e giardini, alle frazioni di Sant’Anna, Arcara, San Martino e in via Aldo Moro. Gli Ispettori Ambientali Volontari, nella giornata di ieri, hanno elevato tre verbali di accertamento per conferimento di rifiuti in giorno non consentito in via Aldo Moro, e due in via Michele Baldi alla località Citola”.