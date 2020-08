Cava de’ Tirreni. Dalla sera di mercoledì 12 alla mattina del 13 agosto interruzione idrica per esecuzione di lavori

Cava de’ Tirreni. L’Ausino comunica che mercoledì 12 agosto 2020 sarà sospesa l’erogazione idrica per l’esecuzione dei lavori di spostamento delle condotte idriche allocate nella sede stradale del cavalcavia autostradale di via Carlo Santoro.

L’ interruzione idrica inizierà alle ore 22:00 del giorno mercoledì 12.08.2020 e terminerà, salvo imprevisti, alle ore 06:00 di giovedì 13.08.2020.

Le zone interessate ali’ interruzione idrica, e/ o cali di pressione ai piani alti degli edifici, sono le seguenti:

Via Carlo Santoro – Via Onofrio Di Giordano – Via Ragone – Via Sala – Via Corradino Biagi – Via Oreste Di Benedetto – Via San Lorenzo – Via Carleo – Via Torre – Via Palmieri.

La Società assicura, in ogni caso, il massimo impegno per ridurre i disagi all’utenza.