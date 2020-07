Cava de’ Tirreni, concorso pubblico per 20 collaboratori: ecco come partecipare al bando

Il Comune di Cava de’ Tirreni ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di 20 unità nella posizione di “Collaboratore professionale polivalente – messo notifìcatore”, inquadrati nella categoria professionale B, posizione di accesso B3, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

I requisiti richiesti per partecipare al bando, sono il conseguimento del diploma di maturità e patente B. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere compilata telematicamente, accedendo all’apposito portale “GECO” predisposto dall’ente.

Le domande devono essere inviate al suddetto sito Comune di Cava de’ Tirreni entro le ore 12:00 del 13 agosto 2020, allegando copia digitale (in pdf) del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e allegando copia della ricevuta di versamento della tassa concorso di € 10,00 (euro dieci), sempre in formato pdf.

Per ulteriori informazioni, sulle modalità di candidatura e assistenza, si consiglia di consultare il seguente link.