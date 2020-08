Cava de’ Tirreni. Bruciare sterpaglie è un reato, le parole del sindaco Vincenzo Servalli

Cava de’ Tirreni. Chiunque brucia sterpaglie nel proprio fondo, giardino o appezzamento di terreno, incorre in reati penali che sono perseguiti per legge, oltre a commettere un atto contro la salute pubblica a causa dei fumi nocivi e potenzialmente cancerogeni. Il sindaco Vincenzo Servalli, attraverso i social, dichiara: “Mi appello alla sensibilità di quanti hanno ancora questo antico retaggio di pulire i propri terreni incendiando le sterpaglie, affinché evitino questi comportamenti che sono illegali e creano danni e disagi a quanti si trovano nelle vicinanze. La Polizia municipale sarà particolarmente attenta a reprimere questo fenomeno che, a volte, per le condizioni meteo, addirittura avvolge grandi estensioni del territorio comunale, e questo non è assolutamente tollerabile”.

Tutte le Forze dell’Ordine, il Corpo Forestale, gli Ispettori Ambientali e la Protezione Civile sono stati allertati per contrastare questa cattiva abitudine e sono state predisposte verifiche a tappeto, anche con i più innovativi e moderni sistemi tecnologici di avvistamento.