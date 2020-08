Cava. Amputata la gamba alla ragazza investita mentre era al Mc Donald’s a Nocera

Cava de’ Tirreni ( Salerno ) I medici hanno riflettuto diverso tempo prima di decidere. Non è stato facile per l’equipe del dottore Michele Cioffi intervenire su una ragazza di diciotto anni a cui dovevano amputare una gamba. «Ma l’arto era così compromesso – ha detto il responsabile del reparto di ortopedia dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore – che non abbiamo avuto scelta». una triste notizia quella che scrive Nello Ferrigno su Il Mattino di Napoli quotidiano della Campania .

LA DINAMICA

La ragazza è di Cava de’ Tirreni. Insieme alla sua amica, anche lei della città metelliana, giovedì sera era seduta su un muretto all’esterno del Mc Donald’s in via Nazionale a Nocera Superiore. Stavano chiacchierando dopo aver consumato al ristorante. Improvvisamente è piombata su di loro un’automobile, modello Mini, che le ha investite. «La scena è stata straziante», racconta chi ha assistito all’impatto. A quell’ora il locale e il piazzale antistante erano affollati. La gamba sinistra della ragazza era stata straziata dal violento urto. E perdeva molto sangue. Per l’amica, invece, danni minori. Poco dopo due ambulanze del 118 hanno prelevato le due giovani. La diciottenne è stata portata in rianimazione mentre veniva allertata l’equipe di ortopedia, erano da poco passate le 3. La giovane, stabilizzata, è entrata in sala operatoria.

SCELTA OBBLIGATA

A questo punto i medici hanno dovuto decidere. Dai riscontri clinici la scelta è stata obbligata, l’arto andava reciso. L’amputazione ha riguardato tutta la gamba al di sopra del ginocchio. L’investitore è anche lui molto giovane, ha ventiquattro anni. È risultato positivo all’alcol test a cui gli uomini del comandate della stazione dei carabinieri di Nocera Superiore, il maresciallo Angelo Arienzo, lo hanno sottoposto subito dopo l’impatto. È istruttore di nuoto. Giovedì sera festeggiava il suo compleanno. Con alcuni suoi amici, di Cava de’ Tirreni come lui e di Nocera Inferiore, avevano deciso di festeggiarlo al Mc Donald’s. Con la sua Mini sembra che abbia imboccato l’ingresso del parcheggio del ristorante sbagliando la manovra e finendo sulle due ragazze. I carabinieri che stanno indagando stanno ricostruendo proprio questi particolare per avere davanti un quadro più chiaro della dinamica dell’incidente. La giovane sta bene dal punto clinico ma provata da quello psicologico, come la sua famiglia e i suoi amici.