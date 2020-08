Castori vicino alla Salernitana,stretta possibile già nel weekend

Corsi e ricorsi storici… Nell’estate del 2008 Roccaporena ospitava la Salernitana di un Fabrizio Castori che era reduce da quattro buoni campionati al Cesena, ma non riuscì a imporsi anche a Salerno, nonostante un avvio scintillante. A distanza di dodici anni, la storia potrebbe ripetersi: i granata alloggeranno nella piccolissima frazione umbra (ma si alleneranno quotidianamente a Cascia) dal 25 agosto al 5 settembre e sulla panchina granata potrebbe tornare a sedere proprio mister Castori. Nel fine settimana possibile il faccia a faccia decisivo tra Lotito, Mezzaroma e Fabiani per scegliere il nome del nuovo tecnico e il marchigiano sembra in pole position. O comunque in netto vantaggio sulla griglia dei concorrenti che annovera i vari Colantuono, Dionisi e Nesta.

Il respingimento del ricorso del Trapani da parte del Coni potrebbe dare un maggiore impulso ai dialoghi tra il tecnico di Tolentino e la dirigenza del cavalluccio per discutere del campionato 2020/21. Per l’allenatore marchigiano si tratterebbe di un ritorno con maggiore… maturità, dopo le esperienze fatte nel frattempo con Piacenza, Ascoli, Varese, Reggina, Carpi (con cui ha vinto il campionato, guidando la squadra anche in A) e Trapani. In Sicilia, nel campionato appena terminato, è subentrato con ottimi risultati, raggiungendo di fatto la salvezza sul campo, visto che la compagine di bomber Pettinari (altro elemento che Castori potrebbe portare con se all’ombra dell’Arechi) avrebbe mantenuto la categoria, se non avesse subito la penalizzazione di due punti.

Otto vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte per il tecnico di Tolentino sulla panchina siciliana. Questo bilancio, ottenuto con una squadra tutt’altro che competitiva, avrebbe spinto la Salernitana ad approfondire i discorsi con lui. Fabiani aveva già scelto Castori per il 2008. In quel caso, il mister fu esonerato due volte nel giro della stessa stagione, dapprima sostituito con Mutti, poi – dopo essere stato richiamato – da Fabio Brini. Oggi, rispetto a 12 anni or sono, l’augurio è che i “corsi e ricorsi storici” di Vichiana memoria possano essere – nel caso si concretizzassero – soltanto il prologo e non l’epilogo del rapporto tra la Salernitana e Castori…