Castello delle Cerimonie chiuso per Covid19, parla “Donna Imma”

In seguito alla chiusura del Castello delle Cerimonie a causa della presenza dei positivi al Covid19, Imma, la figlia del celebre “Don Antonio” ha voluto interrompere il silenzio per spiegare come stanno i suoi familiari e i ricoverati all’ospedale Cotugno: «Cari amici, vi ringrazio per le manifestazioni di affetto. Stiamo attraversando un periodo difficile, ci siamo presi un grande spavento. Abbiamo deciso di fare i tamponi a tutta la famiglia e tutto il personale, la struttura è stata sanificata ed è temporaneamente chiusa. Io per fortuna sto bene e sono risultata negativa. Al momento nessuno è in pericolo, vi terrò informati. Supereremo anche questo periodo, ci vorrà forza e pazienza ma ce la faremo. Presto tutto questo passerà, e allora, quando saremo certi che non ci saranno più rischi riapriremo le porte e ci rivedremo. Intanto vi abbraccio dal Castello».