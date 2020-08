Castellammare, spunta un altro positivo al covid-19: 32enne in isolamento

L’Asl ci ha comunicato che un altro cittadino è risultato positivo al Covid-19 a Castellammare di Stabia – come scrive la pagina facebook dello stesso comune.

Si tratta di un 32enne che nei giorni scorsi ha accusato qualche sintomo febbrile e si è sottoposto al tampone, il cui esito ha rivelato il contagio da Covid. Il ragazzo è attualmente in buone condizioni e si trova in isolamento domiciliare nella sua abitazione.

A lui e a tutti i 13 cittadini attualmente alle prese con il virus auguro di guarire nel più breve tempo possibile e di vincere in fretta la loro battaglia – dice il sindaco.

In questo momento delicato è importante stare in guardia e adottare tutte le cautele necessarie per limitare la diffusione del contagio. Indossare le mascherine anche all’aperto è obbligatorio. E il mancato rispetto delle regole comporta una sanzione fino a mille euro. Ora è necessario continuare a comportarci con maturità e senso di responsabilità. Insieme vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo.