Castellammare, minacce al sindaco Cimmino: “Per voi una morte lenta. Ti veniamo a prendere”

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, è stato minacciato di morte probabilmente a causa delle cinque multe salate che in questi giorni la polizia municipale ha inflitto a chi non indossava la mascherina. Il primo cittadino ha subito informato la polizia postale di aver ricevuto in privato alcuni messaggi sulla sua pagina Facebook. “Uomo di m… hai fatto multare un vecchietto di 68 anni. Per voi una morte lenta. Ti veniamo a prendere”. Questo il messaggio di minacce. Anche i vigili urbani hanno ricevuto minacce: “Bisogna mandarli davanti ad un fuciliere e fucilarli tutti a testa in giù. Come Mussolini”. Il sindaco assicura che non si lascerà intimidire e che andrà avanti nelle iniziative di contrasto alla diffusione del virus.