Castellammare di Stabia ( Napoli ). Mega rissa tra giovani a pizza quartuccio. Caschi sedie, sgabelli e persino una transenna sono stati utilizzati nella rissa che ha coinvolto una ventina di ragazzi. Nella colluttazione un ragazzo a terra in attesa dell autoambulanza . ferito a terra un carabiniere che voleva diividerli

’ quanto accaduto poco dopo la mezzanotte nei pressi di piazza Principe Umberto a Castellammare di Stabia. Un luogo che è ormai diventato simbolo della movida incontrollata stabiese e dei continui soprusi. Due uomini, per ragioni ancora da appurare, hanno iniziato prima ad insultarsi, per poi passare alle mani. Un carabinieri fuori servizio ha così provato ad intervenire per sedare gli animi ma è stato preso di mira dai balordi e picchiato selvaggiamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del locale commissariato oltre ad un’ambulanza del 118.

I medici hanno soccorso il malcapitato e poi condotto al vicino pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo.

Gli agenti della polizia, invece, hanno sentito alcuni testimoni e stanno ora indagando per individuare i responsabili.

Nel frattempo. Il traffico è andato completamente in tilt, tra l’altro già congestionato a causa della sosta selvaggia che in piazza Principe Umberto raggiunge il suo clou con auto parcheggiate anche in terza fila. L’apoteosi delle violazioni al codice della strada.

Un episodio che solleva nuovamente le polemiche sulla necessità di maggiore sicurezza in città, ormai da tempo al centro di risse e di soprusi di ogni genere