Castellammare, manifestazione di solidarietà per carabiniere aggredito: ci sarà anche il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno

Castellammare di Stabia. Ci sarà molto probabilmente anche l’attuale Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Carlo Sibilia (nella foto a sinistra), alla manifestazione di solidarietà nei confronti di Giovanni Ballarò, l’appuntato dei carabinieri aggredito lo scorso venerdì. L’esponente del Governo parteciperà per esprimere la vicinanza al militare rimasto ferito dopo che un gruppo di giovani gli si è scagliato contro. Prevista grande partecipazione all’evento solidale voluto ed organizzato dal parroco don Salvatore Abagnale al quale poi si sono accodati anche il Sindaco Gaetano Cimmino ed associazioni. Prevista anche la presenza dell’Arcivescovo della diocesi Sorrento-Castellammare di Stabia, Francesco Alfano. La manifestazione dal titolo “Noi siamo di più”, per dire che Castellammare non è violenza, è prevista per venerdì prossimo alle ore 18.30 nei pressi della Cassarmonica.