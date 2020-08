Castellammare, insultato anziano in difficoltà: due donne senza mascherina gli ostruivano il passaggio

Questa mattina intorno alle ore 9 nel pieno centro di Castellammare di Stabia, si è verificato un episodio increscioso all’angolo fra via Virgilio e via Petrarca. Come scrive il Corrierino, un uomo anziano con difficoltà di deambulazione è stato insultato da due donne, dopo aver chiesto di passare e che queste indossassero almeno la mascherina.

L’anziano stava percorrendo via Virgilio, quando ha trovato degli intralci sul proprio cammino, che l’hanno costretto a fermarsi. Infatti la strada da un lato non era transitabilem a causa dalle impalcature di un edificio in ristrutturazione, mentre al lato opposto c’era un auto selvaggiamente posteggiata oltre il passaggio pedonale delimitato dai paletti.

Inoltre sul stretto tratto pedonale c’erano le proprietarie dell’auto in sosta, una donna sulla quarantina ed una giovane ragazza. L’uomo aveva prima chiesto prima gentilmente alle donne di consentigli il passaggio, perché non poteva aggirare l’auto, rischiando di essere investito, poi ha chiesto in un secondo momento che le donne che stazionavano sul marciapiedi indossasserò almeno la mascherina, in modo da passare a stretto contatto.

Il secondo invito ha “infastidito” le donne che hanno iniziato ad insultare l’anziano, rivolgendogli ingiurie e auguri di morte, simulandogli contro fragorosi finti colpi di tosse. Fortunatamente l’episodio si è concluso subito dopo, quando è giunta una terza persona, il guidatore dell’auto in sosta che ha sollecitato le donne a salire a bordo del veicolo, prima di ripartire rapidamente.