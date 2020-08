Castellammare di Stabia. Un nuovo caso positivo al Coronavirus, si tratta di una 25enne attualmente in isolamento domiciliare insieme alla famiglia

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che: “L’Asl ci ha comunicato che un altro cittadino di Castellammare di Stabia è risultato positivo al Covid. Si tratta di una 25enne che, a seguito di alcuni sintomi sospetti, si è sottoposta al tampone che ha confermato il contagio da Covid-19. La ragazza è attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare. E a lei, come a tutti i pazienti tuttora positivi, auguro di guarire nel più breve tempo possibile.

Stiamo riscontrando in queste settimane un incremento sensibile dei contagi. Ma la città sta reagendo bene e sono fiero della stragrande maggioranza dei cittadini che rispettano le regole e si comportano con maturità e senso di responsabilità. Ringrazio le forze dell’ordine stanno lavorando sodo per sanzionare i trasgressori e mi appello al buonsenso dei miei concittadini: continuiamo a restare uniti e a remare insieme per vincere questa sfida. Insieme ce la faremo”.