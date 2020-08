Castellammare di Stabia. In un’intervista, il cui video è stato diffuso da “Sì Comunicazione” (che trovate allegato al presente articolo), un Carabiniere ha descritto l’aggressione avvenuta ai danni di un suo collega nella tarda serata del 31 luglio. Il militare riferisce come un appuntato effettivo alla stazione di Gragnano, libero dal servizio, sia intervenuto per sedare e documentare una rissa che si stava sviluppando tra due coppie di giovani che erano rimasti coinvolti in un lieve incidente stradale. Durante questa sua attività il Carabiniere è stato improvvisamente aggredito e travolto da uno scooter di uno dei litiganti. Successivamente è stato colpito con pugni, colpi di casco e addirittura con un tavolino di alluminio che si trovava all’esterno di un bar. Le attività sono in corso di ricostruzione per identificare gli aggressori. Il Carabiniere aggredito ha riportato un importante trauma commotivo. Fortunatamente, nonostante l’aggressione sia stata violenta e posta in essere da più persone, si è fiduciosi che possa rientrare rapidamente a svolgere il servizio al quale si dedica quotidianamente.