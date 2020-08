Castellammare di Stabia. Tamponi effettuati presso le Antiche Terme, il sindaco Gaetano Cimmino interviene sulle polemiche

Riportiamo il post pubblicato dal sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino sul suo profilo Facebook: «Sono 174 i tamponi effettuati ieri nel presidio sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud realizzato nelle Antiche Terme per i test “drive-in” ai cittadini che rientrano dall’estero. Erano in tanti, muniti di prenotazione, ad attendere da giorni di ricevere il tampone a domicilio. E per tutti loro, unitamente agli altri cittadini del comprensorio prossimamente di rientro da località estere, abbiamo messo in piedi in un batter d’occhio un’opportunità per ridurre drasticamente i tempi di attesa del tampone e dell’isolamento domiciliare e per ottenere un responso rapido e certo.

Numerose sono le attestazioni di stima che ci pervengono per questa iniziativa, altrettante purtroppo sono le critiche, e talvolta le offese, di chi contesta sia il nostro operato sia la scelta della struttura, ipotizzando scenari del tutto lontani dalla realtà.

Per i tuttologi del web, improvvisati esperti in materia ambientale, ci tengo innanzitutto ad evidenziare che non esiste alcun tipo di rischio di contaminazione per le nostre fonti né di eventuali danni alla pavimentazione delle Terme. Le nostre acque sono al riparo. E sto lavorando intensamente, in sinergia con Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Campania, per restituire quanto prima le sorgenti e le Terme alla città.

La scelta della location è avvenuta in totale accordo con l’Asl per diversi ordini di motivi: le Terme assicurano una sorveglianza adeguata del presidio sanitario, essendo quest’ultimo situato in un’area chiusa e circoscritta, sono facilmente raggiungibili in automobile, dispongono di un ampio spazio di prefiltraggio, servizi igienici per il personale e garanzia di privacy per i pazienti sottoposti al tampone.

Stiamo vivendo una fase impegnativa, delicata, emergenziale, a causa della nuova ondata di diffusione del contagio da Covid-19. E in questa emergenza dobbiamo essere fieri che una nostra struttura, a Castellammare, sia diventata il fulcro e il punto di riferimento regionale della battaglia contro il virus. Castellammare è il simbolo di questa sfida, è la città che non si arrende e risponde colpo su colpo, che offre un servizio innovativo ed efficace per dare risposte concrete ai cittadini in un momento difficile. Noi ci siamo. E insieme stiamo dimostrando, ancora una volta, di avere tutte le carte in regola per vincere questa sfida. Insieme ce la faremo».

