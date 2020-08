Castellammare di Stabia. Questa mattina la cerimonia per l’assunzione di dieci nuovi vigili urbani, in servizio da oggi.

‘Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione e dei cittadini per il pubblico bene’.

“L’emozionante cerimonia del giuramento dei nuovi agenti di polizia municipale dinanzi al gonfalone di Castellammare di Stabia, al sindaco e al comandante. Ho accolto oggi i 10 nuovi agenti di polizia municipale, che hanno portato nuova linfa ed entusiasmo al corpo di polizia, sotto la guida sapiente del comandante Alfonso Mercurio. E ho celebrato i nuovi tenenti, a cui ho augurato di vivere questo traguardo non come un punto di arrivo, ma come l’inizio di una scintillante carriera al servizio della nostra città”. Così Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia.