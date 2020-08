Castellammare di Stabia piange la scomparsa del Capitano Francesco Ferrara

Castellammare di Stabia in lutto per la morte del Capitano Francesco Ferrara. A darne il doloroso annuncio il figlio Jeroen, il fratello Claudio, la sorella Maria Rosaria, il cognato, la cognata, i nipoti e tutti i parenti che lo hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

Questa mattina presso il Santuario della Madonna del Carmine si è svolto il rito funebre alla presenza dei familiari e degli amici.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio alla famiglia del Capitano Ferrara per il lutto che li ha colpiti.