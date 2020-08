Castellammare di Stabia. Oggi entrano in servizio dieci nuovi agenti di polizia municipale. Sanzioni fino a 1.000 euro per chi non indossa la mascherina

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, attraverso il suo profilo Facebook, comunica: “Una ventata di novità ed entusiasmo nel corpo di polizia municipale per dare nuova linfa all’attività di controllo del territorio e garantire il rispetto dell’ordine pubblico in maniera ancor più capillare, accrescendo il livello dei sicurezza dei cittadini. Ai nuovi dipendenti dell’ente va il mio augurio di intraprendere un percorso virtuoso per il bene della nostra città e di avviare una carriera ricca di soddisfazioni. Grazie all’intesa raggiunta in piena sinergia tra l’amministrazione, i dirigenti e le organizzazioni sindacali, la polizia municipale resterà in strada fino alle 2 tra il venerdì e la domenica e fino a mezzanotte tra il lunedì e il giovedì.

Partiamo stasera, fino al 30 settembre, per potenziare il controllo del territorio nelle ore notturne durante l’estate e garantire anche il rispetto delle disposizioni anti Covid previste nella recente ordinanza. Chi non indosserà la mascherina riceverà una sanzione fino a mille euro. Più sicurezza per i nostri cittadini!”