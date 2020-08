Castellammare di Stabia, obbligo mascherine all’aperto fino al 23 agosto

Obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico e anche all’aperto fino al 23 agosto 2020 e chiusura di tutti gli esercizi commerciali e pubblici alle 2 di notte. E’ questo il contenuto della nuova ordinanza firmata dal sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, riguardante ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza coronavirus. Soprattutto dopo l’annuncio di due casi di positività nella città da lui amministrata. “Un provvedimento necessario, viste le notizie che ci giungono dall’Asl Na3 Sud e dai Comuni limitrofi dove si starebbe registrando un nuovo focolaio di coronavirus. Come ho già più volte avuto modo di sottolineare, questa è una fase critica. Non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Sono previste sanzioni fino a mille euro per chi non rispetterà le nuove disposizioni”, ha dichiarato il sindaco. “L’abbassamento dell’età media dei contagiati e le vacanze estive stanno facendo scattare nuovi campanelli d’allarme. Come avvenuto per i mesi scorsi, quando la cittadinanza ha risposto con responsabilità e maturità, anche adesso è ora di fare lo stesso per contenere il contagio ed evitare provvedimenti ancor più restrittivi”, ha concluso Cimmino.