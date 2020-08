Castellammare di Stabia. La notizia di decesso non corrisponde alla realtà, verifiche sulla vicenda in corso. Questo pomeriggio il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, tramite la sua pagina Facebook aveva informato la popolazione del decesso di un cittadino, a causa del Coronavirus. Notizia che non corrisponderebbe alla realtà, motivo per il quale si è reso necessario un ulteriore intervento del primo cittadino, che riportiamo di seguito:

Ci è giunta notizia nelle scorse ore, con la premura di diffusione per informare la popolazione, che un cittadino positivo al Covid-19 sarebbe deceduto nella giornata odierna: un uomo le cui condizioni si sarebbero aggravate all’improvviso. Il decesso non corrisponderebbe alla realtà e di sicuro non fa riferimento alla notizia, diffusa sin da stamattina, della presunta morte di un operatore scolastico, pervenuta da fonti ufficiali ma poi smentita dalla famiglia con prove certe. Sono in corso intanto alcune verifiche sulla vicenda in oggetto, tenendo presente che la privacy dei pazienti è sempre stata rispettata nelle comunicazioni ufficiali pervenute da questo ente. E ci auguriamo che si sia trattato di un semplice malinteso e che nessun decesso per Covid sia avvenuto oggi a Castellammare di Stabia.