Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino: “Lavori in corso per l’adeguamento delle scuole alle disposizioni anti-Covid”

Riportiamo il post pubblicato dal sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino sul suo profilo Facebook: “Lavori in corso per l’adeguamento delle scuole alle disposizioni anti-Covid per la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico. La ditta che si è aggiudicata l’appalto triennale per la manutenzione scolastica sta eseguendo gli interventi di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria, in totale accordo con i dirigenti scolastici con cui il dialogo è proficuo e costante.

Abbiamo già avviato la procedura per la fornitura di 3900 banchi e sedie nuovi di zecca, mettendo a frutto il finanziamento da 400mila euro che siamo riusciti ad ottenere dal Ministero per l’Istruzione. L’assessorato all’edilizia scolastica e alla pubblica istruzione e l’ufficio tecnico, inoltre, sono al lavoro anche per l’esecuzione delle attività di verifica e sfondellamento dei solai, grazie ad un ulteriore finanziamento da 196mila euro, che saranno suddivisi in parti uguali tra 28 edifici scolastici comunali.