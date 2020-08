Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino comunica le disposizioni per i rientri dall’estero

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino comunica le disposizioni per i rientri dall’estero: “I cittadini che a partire dal 12 agosto fanno ritorno dall’estero in città, sono obbligati a segnalarsi entro 24 ore al Dipartimento di prevenzione Asl per sottoporsi a test sierologico e/o tampone e ad osservare l’isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei test.

A CHI RIVOLGERSI: dippr@aslnapoli3sud.it telefono 0818490682 disponibile dal lunedì alla domenica tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 18.00.