Castellammare di Stabia, il sindaco Cimmino: “tamponi direttamente dalle auto ai cittadini di rientro dall’estero”

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, ha comunicato che sarà possibile effettuare i tamponi restando nella propria auto: “È già operativo il presidio sanitario dell’Asl Na3 Sud nel piazzale del parco delle Antiche Terme per effettuare i tamponi direttamente dall’auto ai cittadini di rientro dall’estero che fanno riferimento ai distretti 53, 56 e 58 (Castellammare di Stabia, Pompei, Monti Lattari, area torrese-boschese). Una scelta dettata dalla necessità di fronteggiare la nuova ondata dell’emergenza Covid che ha coinvolto il nostro territorio, in un luogo in cui è possibile garantire sicurezza e privacy, grazie al supporto della polizia municipale e dei volontari della protezione civile.

Un servizio di fondamentale importanza per la prevenzione della diffusione del contagio, che in piena e totale sinergia con il direttore generale dell’Asl Na3 Sud Gennaro Sosto, abbiamo istituito a Castellammare di Stabia, consentendo ai cittadini di effettuare il tampone vicino casa in totale sicurezza e ridurre di molto i tempi di attesa dell’isolamento domiciliare, con responsi rapidi e certi.

COME FUNZIONA

Le autovetture sostano nell’area di prefiltraggio situata su piazzale Amendola, attendono il loro turno e poi accedono dal cancello di via Brin 103, attraversando un gazebo dove gli operatori eseguono il tampone ai passeggeri, senza farli uscire dall’abitacolo. Un percorso transennato all’interno agevola la manovra di uscita: il tutto in meno di due minuti. Il presidio sanitario nelle Antiche Terme è attivo tutti i giorni, fino al 31 agosto salvo eventuali proroghe, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

A CHI RIVOLGERSI