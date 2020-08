Castellammare di Stabia. Controlli in strada: multe da 400 euro per chi non indossa la mascherina, 12 le sanzioni. Nella giornata odierna gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato e della polizia municipale hanno multato 12 persone che saranno costretti a pagare una sanzione da 400 euro. Infatti, questi cittadini passeggiavano per le strade della città, sul viale Europa, senza rispettare l’ordinanza del sindaco Gaetano Cimmino, che impone l’uso della mascherina.

Un’operazione di controllo congiunta tra i vigili urbani stabiesi, coordinati dal comandante Mercurio e gli agenti del commissariato di polizia stabiese. Solo di poche ore fa la notizia che, in città, c’e’ un altro giovane positivo, sono tredici ad oggi i contagiati. Linea dura, quindi, per chi trasgredisce all’ordinanza firmata dal sindaco Cimmino che protrae l’obbligo fino al 6 settembre. Altri controlli dello stesso tipo proseguiranno, senza sosta, nei prossimi giorni.