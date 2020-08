Castellammare di Stabia. Arrestati quattro degli autori dell’aggressione ai danni del Carabiniere durante la movida in città

Castellammare di Stabia. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, dopo aver visionato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, hanno individuato e tratto in arresto quattro persone coinvolte nella violenta aggressione ai danni dell’appuntato dei Carabinieri Giovanni Ballarò verificatisi nella notte tra il 31 luglio e l’1 agosto. Ricordiamo che il Carabiniere, pur non essendo in servizio era intervenuto per sedare e documentare una lite tra giovani ma era stato accerchiato e picchiato, subendo pugni, colpi di casco per poi essere colpito alla testa con un tavolino di alluminio di un bar. Al Carabiniere, trasportato presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli a seguito dell’aggressione, veniva diagnosticato un trauma cranico commotivo.

I Carabineri, visionando le immagini delle videocamere, hanno individuato anche un 42enne pregiudicato che, pur essendo estraneo all’aggressione, mentre il Carabiniere era a terra ferito ne approfittava per sottrargli il borsello. Il 42enne, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso degli effetti personali di Giovanni Ballarò e veniva, quindi, arrestato.