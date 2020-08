Castellammare di Stabia. Altri due contagi in città, entrambi i soggetti positivi sono in isolamento domiciliare

Riportiamo il post del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino: “L’Asl ci ha comunicato che altri due cittadini sono positivi al Covid-19 a Castellammare di Stabia. Si tratta di un 56enne correlato al focolaio che ha coinvolto un Comune limitrofo e di una 55enne, entrambi nei giorni scorsi sottoposti a tampone il cui esito è risultato positivo.

I due pazienti sono attualmente in isolamento domiciliare insieme ai rispettivi nuclei familiari e a loro, come a tutti i cittadini tuttora contagiati, auguro di vincere la loro battaglia contro il virus e di guarire nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, però, è pervenuta anche la buona notizia relativa alla guarigione di due coniugi di 66 anni e 42 anni, che il 3 agosto erano risultati positivi al rientro dalla Calabria e che nei giorni 19 e 20 agosto sono stati sottoposti a due tamponi consecutivi, entrambi con esito negativo, ragion per cui l’Asl li ha dichiarati ufficialmente guariti, revocando contestualmente l’isolamento domiciliare.

Non mi stancherò mai di ripeterlo: stiamo vivendo un momento impegnativo e delicato e non possiamo minimamente permetterci di abbassare la guardia. Il virus è ancora presente e gli effetti del contagio in queste settimane si avvertono in maniera più evidente su tutto il territorio. È fondamentale continuare ad essere maturi e responsabili e rispettare le regole, indossando la mascherina anche all’aperto ed evitando contesti affollati. Remiamo insieme e restiamo uniti per vincere questa sfida. Insieme ce la faremo”.