Castellammare di Stabia. Altri 4 contagiati dal Covid-19, sale a 11 il numero dei cittadini attualmente positivi

Riportiamo il comunicato del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino: “L’Asl ha comunicato che ci sono altri 4 cittadini positivi al Covid-19 a Castellammare di Stabia. Si tratta di un 30enne di rientro dalla Spagna, a cui si aggiungono due coniugi di 72 e 69 anni ed il figlio di 35 anni, correlati al focolaio di un Comune limitrofo. I pazienti si trovano tutti in isolamento domiciliare, in buone condizioni, e a loro auguro di rimettersi in fretta e di guarire nel più breve tempo possibile.

Sale a 11 il numero dei cittadini attualmente positivi al Covid-19, mentre in isolamento domiciliare ci sono 116 persone, identificabili come cittadini positivi, casi sospetti o soggetti che hanno collegamenti con le strutture per cerimonie indicate dalla recente ordinanza regionale.