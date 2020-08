Castellammare, coppia tornata dalle vacanze positiva al Covid-19

Rientro amaro dalle vacanze per una famiglia stabiese. Positivi coniugi 50enni attualmente in isolamento domiciliare. Marito e moglie assieme al figlio 22enne erano tornati a fine luglio dalla Calabria dove avevano trascorso qualche giorno di ferie. Il malessere al rientro e la febbre hanno indotto le tre persone ad eseguire il tampone risultato positivo al Covid-19 per marito e moglie, negativo invece per il figlio. I tre erano in isolamento già da sei giorni in attesa della risposta dell’Asl, da ieri anche familiari e amici entrati in contatto con loro sono in isolamento. In tutto si tratta di 16 persone che i sanitari stanno monitorando per scongiurare altri contagi. Una notizia che scuote la città che aveva allargato le maglie dei controlli, vivendo un’estate piuttosto spensierata senza particolari restrizioni. Un rilassamento che non piace al sindaco Gaetano Cimmino: «Continuerò a ripeterlo senza sosta: non possiamo permetterci di mollare la presa. Il virus è ancora in circolo ed è necessario prestare attenzione a tutte le vigenti disposizioni anti-Covid, indossando la mascherina in tutti i luoghi chiusi o affollati e rispettando il distanziamento sociale. Insieme siamo riusciti a superare la fase più acuta dell’emergenza e insieme vinceremo questa sfida». Dall’azienda sanitaria arriva però anche una buona notizia: la 26enne operatrice sanitaria che lo scorso 25 luglio era risultata positiva al Covid-19 si è sottoposta il 2 e il 3 agosto ad ulteriori due tamponi, entrambi con esito negativo, ed è stata dichiarata ufficialmente guarita. La giovane Oss lavora all’ospedale di Pozzuoli e per lei si era ipotizzato il contagio in ambiente ospedaliero. Per i nuovi positivi invece il contagio avvenuto durante le vacanze preoccupa maggiormente per la capacità trasmissione del virus.

f.d’a.