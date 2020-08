Castellammare, camera d’albergo usata come base di spaccio: giovane coppia nei guai

A Castellammare di Stabia i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Raffaele Di Martino, 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine, insieme alla sua fidanzata, 18enne incensurata.

I due sono finiti in manette dopo che i carabinieri hanno fermato la ragazza ed hanno deciso di controllarla. Una volta perquisita, i militari dell’arma l’hanno trovata in possesso di 10 grammi di marijuana suddivisa in 11 dosi pronte alla vendita e la somma contante di 1315 eurom provento del reato.

La giovane ha riferito che alloggiava con il suo compagno in un albergo di Castellammare. I militari hanno deciso di controllare anche la camera dell’hotel, ed è lì che è stata trovata la base di spaccio, con Di Martino che era in possesso di altri 80 grammi di cannabis, oltre a 3 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le loro rispettive abitazioni in attesa di giudizio. Continuano le operazioni delle forze dell’ordine nell’area stabiese e nel territorio di Torre Annunziamente, recentemente battuta anche dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli.