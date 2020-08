Castellammare, 18enne accoltellata all’esterno di un locale

Ancora sangue e violenza a Castellammare di Stabia, dopo il pestaggio del carabiniere intevenuto per sedare una rissa. Ecco la vicenda raccontata da Repubblica.

Una ragazza di 18 anni è stata accoltellata nell’area parcheggio di un locale situato su corso Alcide De Gasperi, non lontano dai presidi cittadini delle forze dell’ordine. La ragazza è stata inseguita all’esterno del ristorante ed è stata colpita da due fendenti, all’addome e alla schiena, che le hanno procurato la lesione di un polmone.

L’episodio si è verificato venerdì notte e attualmente la donna è ricoverata in gravi condizioni nell’Ospedale del Mare, a Napoli, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, agli ordini del comandante Carlo Venturini e del tenente Andrea Riccio, che stanno provando a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad individuare i responsabili dell’aggressione.

Tra le piste più battute ci sarebbe quella che conduce alla gelosia, possibile causa scatenante dell’agguato. Ma intanto gli episodi di violenza si susseguono a Castellammare, dopo il brutale pestaggio di un carabiniere nella notte tra venerdì e sabato in pieno centro, per la quale sono stati già fermati 4 aggressori all’esito delle indagini avviate con l’ausilio dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato per intero la follia criminale degli aggressori.