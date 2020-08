Caso Sornisa, parla Tiziana Rega: “Mio marito non è intubato”

Castellammare di Stabia. Dopo la vicenda Covid-19 che ha coinvolto molti dipendenti della Sonrisa, Tiziana Rega, voce del programma Il Castello delle cerimonie, ha rilasciato una sua dichiarazione dopo voci false circolate sulle condizioni di salute del marito, cantante del castello. “Stiamo attraversando un periodo difficile perché, come molti di voi già sanno, mio marito Tony è risultato positivo al Covid. Attualmente è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli, assistito al meglio dai medici, ma volevo assolutamente smentire la notizia che sta circolando da ieri su alcuni giornali locali. Tony non è intubato, quest’informazione falsa ha generato tanta preoccupazione tra amici e conoscenti che ci vogliono bene e mi sento di ringraziare tutti per la vicinanza e comunicare che mio marito èsotto osservazione, ma non intubato. Trovo di cattivo gusto divulgare notizie errate speculando a proprio vantaggio momenti difficili che sta vivendo una famiglia, in questo caso la nostra”. Al momento, come già comunicato da Positanonews, la famosa Sonrisa è stata predentemente chiusa dall’ASL per diversi casi di positività.