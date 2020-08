Caronia. Ritrovati resti ossei poco lontano dall’autostrada Messina-Palermo. Per gli inquirenti appartengono quasi sicuramente al piccolo Gioele

Svolta nelle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di appena 4 anni scomparso sedici giorni fa insieme alla madre Viviana Parisi di 43 anni. La donna era stata ritrovata senza vita ma del bambino nessuna traccia e le ricerche, con l’aiuto anche di tantissimi volontari, sono andate avanti senza sosta con la speranza di poter trovare il piccolo ancora in vita. Nella giornata di oggi, a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo, sono stati ritrovati dei resti ossei che potrebbero appartenere a Gioele. Gli uomini che coordinano le ricerche sono quasi sicuri che quelle ossa appartengano al bambino anche perché alcuni particolari, come la maglietta, riportano proprio a Gioele. Ma per averne la certezza bisognerà attendere l’esame del Dna. I resti sono stati ritrovati a circa 700 metri dal traliccio ai piedi del quale nei giorni scorsi venne scoperto il cadavere di Viviana Parisi.

Sul luogo del ritrovamento dei resti ossei sono giunti due medici legali e la scientifica, per le operazioni previste dal caso, sotto la supervisione del Procuratore di Patti Angelo Cavallo.