Carabinieri sanzionano e chiudono tre locali nel Cilento per non aver rispettato le regole di contrasto al Coronavirus

I Carabinieri della Compagnia di Sapri, nell’ambito di attività di controllo eseguite nelle ore notturne, hanno riscontrato il non rispetto delle regole anti-Covid in tre locali del Cilento, tra Policastro e Marina di Camerota. In particolare è stata rilevata l’inosservanza del distanziamento sociale e la presenza di molti clienti che non indossavano la mascherina di protezione. Per tali motivi gli uomini della Forze dell’Ordine hanno provveduto ad elevare le prescritte sanzioni economiche ed hanno disposto la chiusura immediata dei tre locali della movida per una durata di cinque giorni così come previsto dalle ordinanze regionali.